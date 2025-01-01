А что, если бы Фродо отказался? ИИ выбрал единственного кандидата из Братства, кто реально смог бы уничтожить Кольцо в Роковой горе

Даже фанаты в шоке: вот сколько человек убил Декстер за все сезоны

Михалков назвал российские фильмы, которые стоит увидеть американцам: в списке нет ни «Сибирского цирюльника», ни «Утомленных солнцем»

«С ног до головы как султанша»: 3 способа вписать эстетику «Великолепного века» в свой стиль — советует именитый дизайнер

Финал «Игры престолов» заспойлерили еще в начале: Дейнерис не могла закончить иначе — и намеков было полным-полно

25 000 000 000 рублей за 10 лет: Петров стал самым кассовым российским актером в истории — среди актрис титул «вырвала» звезда «Елок»

Имя наложницы, внешность принцессы: наследница султана и Хюррем стала одной из красивейших женщин Турции — живет не политикой, а спортом

Людк, а Людк, schau, was getan wird: звезда «Любовь и голуби» сбежала в Германию к актеру-иностранцу, но счастья так и не нашла

Шрам и его «бригада»: «Муфаса: Король лев» так и не ответил на один из важнейших вопросов оригинального мульта

«Довод» — самый спорный и непонятный фильм Нолана: ИИ объяснил запутанный триллер так, чтобы его поняли даже пятиклашки