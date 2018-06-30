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Осторожно: Грамп! Осторожно: Грамп!
Киноафиша Фильмы Осторожно: Грамп! Отзывы о мультфильме «Осторожно: Грамп!»
Here Comes the Grump Осторожно: Грамп! 2017 / Великобритания / Мексика
5.5 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Отзывы о мультфильме «Осторожно: Грамп!»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

В детстве Терри очень любил сказки, которые ему читала бабушка-писательница. Очарованный ее рассказами парень даже не догадывался, что все невероятные события в них – чистая правда, Игрувия и множество других волшебных стран существуют, о чем он узнал, когда повзрослел и по неведомым ему причинам оказался в мире из сказок любимой бабушки. Правда, там произошли существенные изменения с тех времен, о которых Терри рассказывала бабуля. Теперь могущественный волшебник Грамп направо и налево…

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f-an-v 30 июня 2018, 19:27
Оценка
Не мультик - а полная чушь!
Полмульта убегают от Грампа.
Смешных моментов практически нет вообще...
Не ожидала, что такая фигня будет.
30 июня 2018, 19:27 Ответить
Елена Орлова 2 июля 2018, 16:30
Оценка
Ходили с сестрой,ее понравилась,а взрослым там делать нечего
2 июля 2018, 16:30 Ответить
tany2 10 июля 2018, 17:24
Оценка
Очень глупый фильм! Ушли с сыном с половины фильма, вообще ребенку не понравился.
10 июля 2018, 17:24 Ответить
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