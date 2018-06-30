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В детстве Терри очень любил сказки, которые ему читала бабушка-писательница. Очарованный ее рассказами парень даже не догадывался, что все невероятные события в них – чистая правда, Игрувия и множество других волшебных стран существуют, о чем он узнал, когда повзрослел и по неведомым ему причинам оказался в мире из сказок любимой бабушки. Правда, там произошли существенные изменения с тех времен, о которых Терри рассказывала бабуля. Теперь могущественный волшебник Грамп направо и налево…