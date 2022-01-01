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Редкая бабочка Редкая бабочка
Киноафиша Фильмы Редкая бабочка Отзывы о фильме «Редкая бабочка»
Butterfly tree Редкая бабочка 2017 / Австралия
5.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Отзывы о фильме «Редкая бабочка»

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Учитель Эл и его сын Фин живут вдвоем. Отец ищет новую любовь, а мальчик создает в лесу небольшой мемориал мамы, куда относит все, что связано с ней. И, к сожалению, видит все, чем занимается с другими женщинами его папа. Все меняется после того, как у цветочного магазина по соседству появляется новая владелица. Их внимание привлекает распродажа, которую устраивает Эвелин. Она быстро начинает симпатизировать Элу, а Фина берет на работу. Этот треугольник вряд ли приведет его участников к чему-то…

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