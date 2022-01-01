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В светлом и солнечном городе Сульбю живут лучшие друзья: Слон Себастьян и Кот Митчо. Но однажды случается беда — исчезает весёлый и приветливый бургомистр, который много лет управлял городом. Его неприятный заместитель уже планирует вступить в должность. И первым делом он хочет построить в Сульбю новую ратушу, такую высокую, что она закроет солнце. Но Себастьян и Митчо вылавливают из моря послание в бутылке. Из него друзья узнают, что бургомистр жив, но попал на таинственный остров.…