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Невероятная история о гигантской груше Невероятная история о гигантской груше
Киноафиша Фильмы Невероятная история о гигантской груше Отзывы о мультфильме «Невероятная история о гигантской груше»
Den utrolige historie om den kæmpestore pære / The Incredible Story of the Giant Pear Невероятная история о гигантской груше 2017 / Дания
5.5 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о мультфильме «Невероятная история о гигантской груше»

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В светлом и солнечном городе Сульбю живут лучшие друзья: Слон Себастьян и Кот Митчо. Но однажды случается беда — исчезает весёлый и приветливый бургомистр, который много лет управлял городом. Его неприятный заместитель уже планирует вступить в должность. И первым делом он хочет построить в Сульбю новую ратушу, такую высокую, что она закроет солнце. Но Себастьян и Митчо вылавливают из моря послание в бутылке. Из него друзья узнают, что бургомистр жив, но попал на таинственный остров.…

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