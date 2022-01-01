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Есть ли жизнь на Марсе? Быть или не быть? И существует ли дружба между мужчиной и женщиной? - три вопроса из категории вечных. Но если на первый ответ однажды даст наука, а на второй, в общем-то, почти сразу ответил Шекспир, то ответ на третий вопрос у каждого человека свой, исходящий из личного опыта. Причём этот ответ может ещё за жизнь поменяться несколько раз. Но никогда не станет универсальным для всех. Так и фильм «Моя бывшая подружка» не назовёшь универсальным. Как и…