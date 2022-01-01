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Моя бывшая подружка Моя бывшая подружка
Киноафиша Фильмы Моя бывшая подружка Отзывы о фильме «Моя бывшая подружка»
Ex-Girlfriend / Ami-ami Моя бывшая подружка 2018 / Франция
5.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Отзывы о фильме «Моя бывшая подружка»

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Наша рецензия

Есть ли жизнь на Марсе? Быть или не быть? И существует ли дружба между мужчиной и женщиной? - три вопроса из категории вечных. Но если на первый ответ однажды даст наука, а на второй, в общем-то, почти сразу ответил Шекспир, то ответ на третий вопрос у каждого человека свой, исходящий из личного опыта. Причём этот ответ может ещё за жизнь поменяться несколько раз. Но никогда не станет универсальным для всех. Так и фильм «Моя бывшая подружка» не назовёшь универсальным. Как и…

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