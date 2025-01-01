Меню
Фильмы
Покажите язык, мадемуазель
Постеры фильма «Покажите язык, мадемуазель»
Постеры фильма «Покажите язык, мадемуазель»
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Идентификация
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, драма
Режиссер первых фильмов о Поттере удивился, когда увидел кадры из перезапуска: «Мы все это уже делали!»
Скучаете по сериалу «Во все тяжкие»? Вот еще 5 жестких криминальных драм про героев на самом краю
60 серий, но уже без Никиты Волкова: «Постучись в мою дверь в Москве 2» получил точную дату выхода и новых актеров
Вокруг «Невского» мир не вращается: НТВ огласил полный список хитов 2025 года — от нового «Слова пацана» до «Мухтара»
«Просто перечитайте книгу»: у этого фильма СССР рейтинг 7.9, а зрители критикуют от и до — не спас даже Миронов в главной роли
Если нет времени на «Невский» и «Первый отдел»: 3 российских детективных фильма с рейтингом выше 7 — подарят 2 напряженных часа
«Их мнения ни на что не влияют»: Рэмзи впервые ответила хейтерам «Одни из нас» — «послала» недовольных проходить игру
У Нолана — Блант и Мерфи, у нас — Янковский и Михалкова: показываем кадры из русского «Оппенгеймера»
Одно кафе на весь город, обморок и семейные узы: 15 дурацких клише из сериалов нулевых — этим грешат и «Друзья», и «Клон»
Михалков, конечно, признанный гений, но этот его фильм сперва обругали: лишь спустя время признали классикой
Любовь со второго взгляда: 5 роскошных Sci-Fi-сериалов с отвратительными первыми сериями — большинство зрителей бросают смотреть, а зря
