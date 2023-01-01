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Рождественский ужин Рождественский ужин
Киноафиша Фильмы Рождественский ужин Рождественский ужин, 2016: актеры и роли
La cena di Natale Рождественский ужин 2016 / Италия
4.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Рождественский ужин, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Марко Понти Marco Ponti
В ролях
Риккардо Скамарчио Риккардо Скамарчио Riccardo Scamarcio Лаура Кьятти Лаура Кьятти Laura Chiatti Микеле Плачидо Микеле Плачидо Michele Placido Мария Пиа Кальцоне Maria Pia Calzone Антонелла Аттили Антонелла Аттили Antonella Attili
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