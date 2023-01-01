Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Любовные штучки" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Муми-тролли. Зимняя сказка Муми-тролли. Зимняя сказка
Киноафиша Фильмы Муми-тролли. Зимняя сказка Муми-тролли. Зимняя сказка, 2017: актеры и роли
Muumien joulu / Moomins and the Winter Wonderland Муми-тролли. Зимняя сказка 2017 / Финляндия / Польша
5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Муми-тролли. Зимняя сказка, 2017: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Ира Карпелан Ира Карпелан Ira Carpelan Якуб Вронски Jakub Wronski
В ролях
Билл Скарсгард Билл Скарсгард Bill Skarsgard Алисия Викандер Алисия Викандер Alicia Vikander Стеллан Скарсгард Стеллан Скарсгард Stellan Skarsgard
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Быть
Быть
2022, Россия, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Знакомство родителей
Знакомство родителей
2023, США, комедия, мелодрама
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Заклятие Абизу
Заклятие Абизу
2022, США, ужасы
Мой любимый призрак
Мой любимый призрак
2022, Германия, приключения, комедия, семейный
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Приложение киноафиши