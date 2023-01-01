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Муми-тролли. Зимняя сказка
Муми-тролли. Зимняя сказка, 2017: актеры и роли
Muumien joulu / Moomins and the Winter Wonderland
Муми-тролли. Зимняя сказка
2017 / Финляндия / Польша
Трейлер
5.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Муми-тролли. Зимняя сказка, 2017: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Ира Карпелан
Ira Carpelan
Якуб Вронски
Jakub Wronski
В ролях
Билл Скарсгард
Bill Skarsgard
Алисия Викандер
Alicia Vikander
Стеллан Скарсгард
Stellan Skarsgard
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