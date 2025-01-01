Если детективы — то только эти: 3 сериала, которые смотрятся запоем (и рейтинги отличные)

Один курятник, две бухты и глыба, на которой не танцевала Варлей: где на самом деле снимали фильм «Спортлото-82»

Гонка за атомной бомбой начинается: сериал «Берлинская жара» погрузит в тайную игру шпионов времён Великой Отечественной

Тоже рыдали над смертью Муфасы в «Короле Льве»? Сейчас будет еще больнее — встречайте жуткую фанатскую теорию

«Мажор» одобряет: Прилучный назвал 16 любимых фильмов СССР — у № 1 непростая судьба и рейтинг 8.2

«Гляди, над чем я угорала когда-то»: почему смотреть «Сумерки» и фанатеть по Эдварду снова в моде — объясняет кинокритик

Досматриваете фильмы СССР до самых титров? Тогда для вас тест — угадайте 6 кинолент по последнему кадру

Тест пройдут только те, кто смотрел «Невский» минимум 2 раза: угадайте, из каких сезонов эти 5 кадров

«Я не продаюсь, чуваки»: «Терминатора 3» чуть не снял культовый Sci-Fi-режиссер — было $20 000 000 причин согласиться, но он отказал

До сих пор не дают спать: самые страшные сюжетные повороты в культовых ужастиках, которые навсегда останутся классикой жанра