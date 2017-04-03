Рафаэль, 2017

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о выходе в прокат О фильме Фильм «Рафаэль» — первое в истории кино переложение для большого экрана биографии великого итальянского художника Рафаэля Санти (1483-1520). Зрители отправятся в захватывающее путешествие, которое начнется в Урбино (местечке, где родился Рафаэль), сделает остановку во Флоренции и завершится в Риме и Ватикане, представляющих собой расцвет блестящей художественной карьеры итальянского художника. История насчитывает двадцать музейных и выставочных локаций, а также семьдесят произведений искусства, из которых более половины принадлежат Рафаэлю. Развернуть 6.6 Оцените 14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1 Продолжительность 1 час 30 минут Год выпуска 2017 Премьера в мире 3 апреля 2017 Возраст 12+ Режиссер Лука Вьотто Все актеры и съемочная группа 1 постер

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