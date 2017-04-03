Рафаэль, 2017

Фильм «Рафаэль» — первое в истории кино переложение для большого экрана биографии великого итальянского художника Рафаэля Санти (1483-1520).
Зрители отправятся в захватывающее путешествие, которое начнется в Урбино (местечке, где родился Рафаэль), сделает остановку во Флоренции и завершится в Риме и Ватикане, представляющих собой расцвет блестящей художественной карьеры итальянского художника. История насчитывает двадцать музейных и выставочных локаций, а также семьдесят произведений искусства, из которых более половины принадлежат Рафаэлю.