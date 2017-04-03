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Рафаэль
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Raphael: The Lord of the Arts

Рафаэль, 2017

2017 / Италия
6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Фильм «Рафаэль» — первое в истории кино переложение для большого экрана биографии великого итальянского художника Рафаэля Санти (1483-1520).

Зрители отправятся в захватывающее путешествие, которое начнется в Урбино (местечке, где родился Рафаэль), сделает остановку во Флоренции и завершится в Риме и Ватикане, представляющих собой расцвет блестящей художественной карьеры итальянского художника. История насчитывает двадцать музейных и выставочных локаций, а также семьдесят произведений искусства, из которых более половины принадлежат Рафаэлю.

6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 3 апреля 2017
Возраст 12+
Режиссер
Лука Вьотто
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Рафаэль 1 постер
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Премьера «Рафаэль 3D» состоится на «Лендоке» Жизнь и творчество великого итальянского художника Рафаэля Санти покажут на «Лендоке» 30 ноября. Мир изобразительно искусства откроет перед зрителями режиссёр Лука Виотто. Создатели
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29 ноября 2017 19:12
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