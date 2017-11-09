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Дом «Слово»
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Будинок «СЛОВО»

Дом «Слово», 2017

2017 / Украина
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О фильме

У 1928 році у столичному Харкові споруджують житловий будинок для діячів культури УРСР. Під один дах переїжджають Микола Хвильовий, Остап Вишня, Михайль Семенко, Анатоль Петрицький, Антін Дикий та інші. Будівля із багатокімнатними квартирами, пральнею, їдальнею, дитячим садком та навіть солярієм має стати оазою для митців, проте все відбудеться навпаки. Спеціально зібрану в одному місці інтелігенцію репресують та знищать. Будинок «Слово» стає уособленням кривавої радянської системи, а мешканців будинку потім назовуть поколінням «розстріляного відродження».

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Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2017
Премьера в мире 9 ноября 2017
Возраст 12+
Режиссер
Тарас Томенко
В ролях
Тарас Томенко
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дом «Слово» 1 постер
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