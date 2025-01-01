Эти турецкие версии «Доктора Хауса», «Отчаянных домохозяек» и «Зачарованных» смотрят миллионы — и вот почему

Зачем в «Папины дочки. Новые» вернули Дашу: станет примерной матерью и женой или сбежит на курорте?

«Костры рябин» уже горят: Леди Гага появится во 2 сезоне «Уэнсдей» 3 сентября и вот какую роль ей подобрали (фото)

«Высмеивает глупость и уродство»: критик назвал топ-3 новинки сентября, которые стоит посмотреть в кино — в № 2 звезда «Мастера и Маргариты»

Этот сериал НТВ бьет в России рейтинги популярности: обошел «Невского», «Молодежку» и «Вампиров средней полосы»

Следом за «Хирургом» вышел еще один сериал про медиков: тут же переманил всю женскую аудиторию — и вот-вот доберется до 8 баллов

Эта актриса снимается в каждом втором кассовом хите: зрители воротят носы, но даже не знают ее имени

Эту культовую криминальную драму Стивен Спилберг назвал лучшим фильмом в истории — свою актуальность картина сохранит еще долго

«И впрямь дешевка»: Лебедев назвал «отвратительным» культовый советский фильм — россияне поддержали

«Сводила с ума все 2 сезона!»: эти премьеры от Netflix блогер Каграманов ждет больше всех — рейтинги 7.8+, а выйдут уже в сентябре