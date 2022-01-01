Успенская озвучила неожиданное решение дочери: такого не ожидал никто

«Ничего нельзя исключать»: правда о внебрачных детях Градского раскрыта

В спорах о возвращении Пугачевой поставили точку: Галкин не стал молчать

Лифт размером с «однушку»: баснословная цена дома Джигана больше не секрет

«Нервничаю»: олимпийская чемпионка ошеломила признанием о «Ледниковом периоде»

Отмалчиваться не стала: фанаты опешили от поступка Ханде Эрчел

Зритель готов платить лишь за это: правда об успехе Бузовой вышла наружу

«В очередной раз срываюсь»: 44-летняя Пегова заговорила о похудении

«Времени осталось немного»: Дану Борисову предупредили о страшном исходе

Не Виторган: Нино Нинидзе не осталась в одиночестве

Сотней миллионов не обошлось: вот в какую сумму обошелся Галкину замок в Грязи