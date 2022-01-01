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Киноафиша Фильмы Марсело Гомес: анатомия танцовщика
Marcelo Gomes: Anatomy of a Male Ballet Dancer

Марсело Гомес: анатомия танцовщика, 2017

2017 / США
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О фильме

«Марсело Гомес: анатомия танцовщика» — это интимный портрет закулисной жизни Марсело Гомеса, знаменитого бразильского артиста балета. Марсело считается лучшим партнером своего поколения, дуэт с ним — мечта любой балерины. Фильм показывает жизнь Марсело: путь от мальчика, которого в Рио-де-Жанейро дразнили за то, что он занимается балетом, и у которого были сложные отношения с отцом, до звезды балетного мира. Фильм показывает жизнь Марсело: путь от мальчика, которого в Рио-де-Жанейро дразнили за то, что он занимается балетом и у которого были сложные отношения с отцом, до звезды балетного мира. Сейчас этот «мальчик из джунглей Амазонки» выступает на лучших балетных сценах мира: в Бразилии, России, Японии, Украине и Греции. В этом году Марсело отмечает двадцатилетний юбилей своей карьеры в Американском театре балета – и при этом находится на пике формы. Хотя Марсело и получил травму в 37 лет, он смог полностью восстановиться и вернуться к любимому делу своей жизни.

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Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2017
Возраст 18+
Режиссер
Дэвид Барба
Все актеры и съемочная группа
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