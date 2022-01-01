Картины мира и подписи войны, 1989

Фильм представят: режиссер Бернд Шох, куратор Михаэль Бауте. Этюд Харуна Фароки о фотографии исследует вопрос применения визуальных образов. О чем способна рассказать фотография женщины, этот сохраняющий «документ», изготовленный по прибытии в Освенцим — той самой СС, которая потом эту женщину убьет? Как следует обращаться с этой фотографией? А как — с фотографиями алжирских женщин, на которых присутствует не просто изображение человека, но и его страх перед изображением, перед тем, что он попадет на учет, будет официально идентифицирован? В фильме важны скорее не ответы на эти вопросы, а ведущийся средствами кино поиск связи между войной, производством визуальных образов и индустрией.