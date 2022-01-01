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Картины мира и подписи войны
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Bilder der Welt und Inschrift des Krieges

Картины мира и подписи войны, 1989

1989 / ФРГ
7.7 Оцените
13 голосов
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О фильме

Фильм представят: режиссер Бернд Шох, куратор Михаэль Бауте. Этюд Харуна Фароки о фотографии исследует вопрос применения визуальных образов. О чем способна рассказать фотография женщины, этот сохраняющий «документ», изготовленный по прибытии в Освенцим — той самой СС, которая потом эту женщину убьет? Как следует обращаться с этой фотографией? А как — с фотографиями алжирских женщин, на которых присутствует не просто изображение человека, но и его страх перед изображением, перед тем, что он попадет на учет, будет официально идентифицирован? В фильме важны скорее не ответы на эти вопросы, а ведущийся средствами кино поиск связи между войной, производством визуальных образов и индустрией.

7.7 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 1989
Премьера в России 21 февраля 1989
Премьера в мире 21 февраля 1989
Возраст 18+
Режиссер
Харун Фароки
В ролях
Харун Фароки
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Картины мира и подписи войны 1 постер
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