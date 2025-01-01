Зачем Джихангиру показали мертвого Мустафу? Зрители «Великолепного века» так и не поняли — но есть три версии

«Это совершенно нереально»: гонщики посмотрели F1 с Брэдом Питтом и ужаснулись

«Бегите, глупцы!»: фраза стала мемом, но ведь на самом деле Гэндальф этого не говорил

«Осень жизни, как и осень года…»: только выросшие на фильмах СССР вспомнят 5 кинолент по строчкам из песен (тест)

Вы точно видели, но не задумывались: киноляп в «Мстителях» стал фирменной фишкой Железного человека — вырезать все было бы утомительно

Кристофер Нолан никогда не снимет фильм в этом жанре — но одна из похожих работ коллеги ему очень даже по душе

«Не 10, а 100 человек на место»: ветеран боевых действий обнаружил ляп в «Слове пацана» — это вам не пластиковые окна и «Седая ночь»

Долгожданный спин-офф «Офиса» стартовал с 85% свежести: сериал критикуют и хвалят одновременно — разбираемся, что пошло не так

Соскучились по «Шерлоку» и «Менталисту»? Этот недооцененный сериал на 8,3 балла вы могли пропустить — у героя здесь тоже есть своя фишка

Платочки белые, а также желтые и красные: угадайте 5 фильмов СССР по героине в головном уборе (тест)