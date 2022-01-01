XV международный фестиваль анимационных искусств «Мультивидение», 2017

Программа XV Международного фестиваля анимационных искусств «МУЛЬТИВИДЕНИЕ» в киноцентре «Родина»
28/10/сб – 17.00 – «Большое приключение маленькой черточки». Анимация - как искусство (малый зал)
28/10/сб – 21.00 – «Сад полуночи». Истории любви (большой зал)
29/10/вс – 19.00 – «Жабья песня». Юмор в анимации (большой зал)
3/11/пт – 21.00 – «Аромат земляники». Французская анимация (большой зал)
4/11/сб - 17.00 – «Куклы не плачут». Страшные сказки (малый зал)
4/11/сб – 21.00 – «Мой муж – осьминог». Женщины о женском (малый зал)
5/11/вс - 17.00 – «Оставить след». Мультфильмы о животных (малый зал)
10/11/пт - 21.00 – «Грызун времени». Психоделические мультфильмы (малый зал)
11/11/сб – 17.00 – «Городской романс». Мультфильмы о современном мире (малый зал)
12/11/вс – 19.00 – «Карманный человечек». Анимационные сказки XXI века (большой зал)
17/11/пт - 19.30 – Программа ТОР-10 «Мультивидениия-2017» (большой зал)
18/11/сб – 19.00 – «Анимация на бис» (малый зал)