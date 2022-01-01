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XV международный фестиваль анимационных искусств «Мультивидение»
Киноафиша Фильмы XV международный фестиваль анимационных искусств «Мультивидение»

XV международный фестиваль анимационных искусств «Мультивидение», 2017

2017 / Россия / Франция / Италия / Великобритания / США / Канада
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О фильме

Программа XV Международного фестиваля анимационных искусств «МУЛЬТИВИДЕНИЕ» в киноцентре «Родина»

28/10/сб – 17.00 – «Большое приключение маленькой черточки». Анимация - как искусство (малый зал)

28/10/сб – 21.00 – «Сад полуночи». Истории любви (большой зал)

29/10/вс – 19.00 – «Жабья песня». Юмор в анимации (большой зал)

3/11/пт – 21.00 – «Аромат земляники». Французская анимация (большой зал)

4/11/сб -  17.00 – «Куклы не плачут». Страшные сказки (малый зал)

4/11/сб – 21.00 – «Мой муж – осьминог». Женщины о женском (малый зал)

5/11/вс -  17.00 – «Оставить след». Мультфильмы о животных (малый зал)

10/11/пт -  21.00 – «Грызун времени». Психоделические мультфильмы (малый зал)

11/11/сб – 17.00 – «Городской романс». Мультфильмы о современном мире (малый зал)

12/11/вс – 19.00 – «Карманный человечек». Анимационные сказки XXI века (большой зал)

17/11/пт -  19.30 – Программа  ТОР-10  «Мультивидениия-2017»  (большой зал)

18/11/сб – 19.00 – «Анимация на бис» (малый зал)

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Год выпуска 2017
Возраст 16+
Постер мультфильма XV международный фестиваль анимационных искусств «Мультивидение» 1 постер
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