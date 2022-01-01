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Призрачная нить Призрачная нить
Киноафиша Фильмы Призрачная нить Отзывы о фильме «Призрачная нить»
Phantom Thread Призрачная нить 2017 / США
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Отзывы о фильме «Призрачная нить»

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Рейнольдс Вудкок (Дэниэл Дэй-Льюис) эксцентричный кутюрье. Он широко известен в послевоенной Англии. Самые богатые и влиятельные модницы выстраиваются в очередь, чтобы маэстро создал для них изысканные платья, в которых они смогли бы блеснуть на светском рауте. Вудкок живет под одной крышей с сестрой Сирил (Лесли Мэнвилл). Она управляет их Домом мод и тщательно следит за тем, чтобы каждое повеление брата выполнялось неукоснительно. Любая мелочь может потревожить его и испортить настроение на…

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