Большой фестиваль мультфильмов 2017, 2017

11-й по счету Большой фестиваль мультфильмов пройдет в Москве с 27 октября по 6 ноября. Как обычно, фестиваль соберет сотни мультфильмов для детей и взрослых со всего света, проведет встречи анимационных режиссеров со зрителями, мастер-классы, лекции и «Фабрику мультфильмов» в Культурном центре ЗИЛ, где дети в течение четырех дней смогут не только посмотреть, но и попробовать своими руками снять мультфильмы в разных анимационных техниках, начиная с популярных компьютерной и рисованной анимации и заканчивая редкими технологиями, вроде фризлайта, меловой мультипликации и анимации сыпучих материалов.

