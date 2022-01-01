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Большой фестиваль мультфильмов 2017
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Большой фестиваль мультфильмов 2017, 2017

2017 / Россия / Франция / США / Италия / Израиль
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О фильме

11-й по счету Большой фестиваль мультфильмов пройдет в Москве с 27 октября по 6 ноября. Как обычно, фестиваль соберет сотни мультфильмов для детей и взрослых со всего света, проведет встречи анимационных режиссеров со зрителями, мастер-классы, лекции и «Фабрику мультфильмов» в Культурном центре ЗИЛ, где дети в течение четырех дней смогут не только посмотреть, но и попробовать своими руками снять мультфильмы в разных анимационных техниках, начиная с популярных компьютерной и рисованной анимации и заканчивая редкими технологиями, вроде фризлайта, меловой мультипликации и анимации сыпучих материалов.
 

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Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2017
Возраст 12+
Постер мультфильма Большой фестиваль мультфильмов 2017 1 постер
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