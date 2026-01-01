Холод. Мы сталкиваемся с ним каждый день. Но так и не знаем, с кем же на самом деле имеем дело. Чем грозит миру глобальное потепление? Зачем во время Второй мировой войны пытались построить авианосец изо льда? Что могут рассказать ученым поднятые из подледного озера Восток образцы замерзшей воды? Как холод влиял на зарождение и гибель целых цивилизаций?

Два года съемок по всему миру – в России, Норвегии, Великобритании, США, и, конечно, на самом холодном материке планеты. Как он выглядел раньше? Правда ли, что льды Антарктиды медленно тают? Ответы на эти вопросы авторы фильма искали в экспедициях и в исследовательских лабораториях, где провели сложные эксперименты.

Фильм состоит из 4 серий по 39 минут.