Как устроена Вселенная с Константином Хабенским
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
2025, США, боевик, приключения, семейный
Колбаса
2025, Россия, комедия
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
Формула 1
2025, США, спорт
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Так мог ли Димон спасти своих друзей? Один поступок в финале «Бумера» до сих пор не дает покоя зрителям
Забудете про «Невский» и «Первый отдел» сразу: три сериала-детектива 2025 года, которые затмевают хиты
Уже в топе-10 Netflix и на 80% одобрен критиками: легкий мини-сериал из Британии в духе «Девочек» для отключки мозга
«Приключения Электроника» вспомнит большинство: но узнаете ли вы еще 5 фильмов СССР по кадрам с близнецами? (тест)
В 10 раз старше главного героя, с понятной мотивацией: чего вы не знали про Адама из «Вечности»
Этот фильм обожают российские кинокритики: обошел «Аритмию», «Ночной дозор» и даже «Брата»
Снимался у Кубрика и Скорсезе, но так и не взял «Оскар»: в 2026-м статуэтку точно отдадут этому актеру — даже на фоне кассового провала
Будущее «Пиратов» под угрозой: Орландо Блум ошарашил Голливуд своим решением — развод ударил сильнее, чем казалось
Фанатам «Ментовских войн» будет больно: Устюгов назвал Шилова «фриком» — и поставил крест на 12-м сезоне
Будто прямиком из барбершопа: ИИ перенес 7 киногероев СССР в наши дни — Джабраил из «Кавказской пленницы» тот еще краш (фото)
Балабанова хлебом не корми — дай переозвучить: в «Брате» многие говорят чужими голосами, но Сухорукову повезло меньше всех
