Искра была, а романа нет: почему в финале «Кавказской пленницы» Нина и Шурик расстались (3 версии, которые все меняют)

Что готовит «Аватар 3»? Кэмерон оставил «жирные» намеки во второй части — и тут явно не обошлось без «Терминатора 2»

Как Боран мог выжить в «Далеком городе»: способ действительно был, но крайне сомнительный

Этот фильм обожают российские кинокритики: обошел «Аритмию», «Ночной дозор» и даже «Брата»

Без «Игры престолов» и «Во все тяжкие»: россияне выбрали 5 сериалов — хочется стереть память и пересмотреть

Холланд публично «унизил» Marvel — назвал реально стоящее кино: выйдет в один месяц с «Человеком-пауком 4»

Будущее «Пиратов» под угрозой: Орландо Блум ошарашил Голливуд своим решением — развод ударил сильнее, чем казалось

Балабанова хлебом не корми — дай переозвучить: в «Брате» многие говорят чужими голосами, но Сухорукову повезло меньше всех

«Приключения Электроника» вспомнит большинство: но узнаете ли вы еще 5 фильмов СССР по кадрам с близнецами? (тест)

Будто прямиком из барбершопа: ИИ перенес 7 киногероев СССР в наши дни — Джабраил из «Кавказской пленницы» тот еще краш (фото)