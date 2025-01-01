Меню
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Токсичный мститель
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Астрал. Поместье ужаса
Отзывы
2024, Мексика, ужасы
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Искра была, а романа нет: почему в финале «Кавказской пленницы» Нина и Шурик расстались (3 версии, которые все меняют)
Что готовит «Аватар 3»? Кэмерон оставил «жирные» намеки во второй части — и тут явно не обошлось без «Терминатора 2»
Как Боран мог выжить в «Далеком городе»: способ действительно был, но крайне сомнительный
Этот фильм обожают российские кинокритики: обошел «Аритмию», «Ночной дозор» и даже «Брата»
Без «Игры престолов» и «Во все тяжкие»: россияне выбрали 5 сериалов — хочется стереть память и пересмотреть
Холланд публично «унизил» Marvel — назвал реально стоящее кино: выйдет в один месяц с «Человеком-пауком 4»
Будущее «Пиратов» под угрозой: Орландо Блум ошарашил Голливуд своим решением — развод ударил сильнее, чем казалось
Балабанова хлебом не корми — дай переозвучить: в «Брате» многие говорят чужими голосами, но Сухорукову повезло меньше всех
«Приключения Электроника» вспомнит большинство: но узнаете ли вы еще 5 фильмов СССР по кадрам с близнецами? (тест)
Будто прямиком из барбершопа: ИИ перенес 7 киногероев СССР в наши дни — Джабраил из «Кавказской пленницы» тот еще краш (фото)
Италия, Гавайи, Таиланд — что дальше? «Белый лотос» задирает планку в 4-м сезоне — новая локация обещает кучу интриг
