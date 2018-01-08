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Виселица
Отзывы о фильме «Виселица»
Hangman
Виселица
2017 / США
Трейлер
5.2
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 5.2
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Александр
8 января 2018, 21:50
Ничего не понимающие копы идут по следу убийцы: от трупа к трупу ... Посредственный, унылый фильм. Аль Пачино в свои 77 лет держится молодцом, но даже он не смог "вытянуть" ЭТО "КИНО". 6 баллов
8 января 2018, 21:50
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