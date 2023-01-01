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Где-то во времени
Киноафиша Фильмы Где-то во времени Где-то во времени, 1980: актеры и роли
Somewhere in Time Где-то во времени 1980 / США
7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Где-то во времени, 1980: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Жанно Шварц Жанно Шварц Jeannot Szwarc
В ролях
Кристофер Рив Кристофер Рив Christopher Reeve Джейн Сеймур Джейн Сеймур Jane Seymour Кристофер Пламмер Кристофер Пламмер Christopher Plummer Тереза Райт Teresa Wright Билл Эрвин Bill Ervin Джордж Восковек
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