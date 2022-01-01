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Большой злой Лис и другие сказки Большой злой Лис и другие сказки
Киноафиша Фильмы Большой злой Лис и другие сказки Отзывы о мультфильме «Большой злой Лис и другие сказки»
Le Grand Méchant Renard et autres contes... Большой злой Лис и другие сказки 2017 / Франция
6.6 Оцените
10 голосов
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Отзывы о мультфильме «Большой злой Лис и другие сказки»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

Вы видите этот постер и вам уже хочется посмотреть этот фильм. Вы не знаете, о чём он, понятия не имеете, кто его авторы. Но признайте, этот совсем не большой и явно не злой лис выглядит таким знакомым, почти родным, что хочется сгрести его в охапку, пожулькать, а потом чуть помятого поставить обратно на сцену и послушать его сказки. И не важно, что вам не три года. Кстати, если у вас есть кто-то, кому три года, смело берите его с собой. Ведь «Большой злой лис и другие сказки» - это…

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