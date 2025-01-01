Почему Раиса так вцепилась в Васю в «Любовь и голуби» и причем тут экстрасенсы: секрет, который не лежит на поверхности

«Твой дом — турьма!»: вспоминаем 10 цитат Папанова, которые сделали «Берегись автомобиля» культовой комедией

Подождите, перенос будет или нет? Если вы тоже запутались, то выясняем, когда все-таки Netflix выпустит 4 сезон «Ведьмака»

С главными героями «Великолепного века» все ясно, но кто главный злодей? Пересмотрели и убедились — это не Ибрагим с Махидевран

«Елки 12» готовят сюрприз: возвращается любимый герой, но его ждет серьезное испытание — теперь все будет иначе

Называем лучший сезон «Очень странных дел», который смотрели 1 млрд часов: выбрали не критики, а обычные люди

Погасли свечи, теперь пришел и твой черед: «Великолепный век» — кто из актеров сериала умер

Любимый советский режиссер Маслякова — не Гайдай или Рязанов: лишь его фильмы хвалил в интервью ведущий КВН

Без Маслякова легендарные «Гардемарины» были бы совсем другими: как «крестный отец» КВН дал дорогу в жизнь звезде советского кино

Чересчур звездный каст и этот режиссер в титрах: как еще до просмотра понять, что фильм плохой — зрители назвали 10 лайфхаков