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Защита Лужина
Киноафиша Фильмы Защита Лужина Защита Лужина, 2000: актеры и роли
The Luzhin Defence Защита Лужина 2000 / Франция / Великобритания
6.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Защита Лужина, 2000: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Марлен Горрис Марлен Горрис Marleen Gorris
В ролях
Джон Туртурро Джон Туртурро John Turturro Эмили Уотсон Эмили Уотсон Emily Watson Джеральдин Джеймс Джеральдин Джеймс Geraldine James Стюарт Уилсон Stuart Wilson Кристофер Томпсон Christopher Thompson
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