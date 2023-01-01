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Защита Лужина
Защита Лужина, 2000: актеры и роли
The Luzhin Defence
Защита Лужина
2000 / Франция / Великобритания
6.8
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Защита Лужина, 2000: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Марлен Горрис
Marleen Gorris
В ролях
Джон Туртурро
John Turturro
Эмили Уотсон
Emily Watson
Джеральдин Джеймс
Geraldine James
Стюарт Уилсон
Stuart Wilson
Кристофер Томпсон
Christopher Thompson
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