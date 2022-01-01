Наша рецензия

После серьезной травмы головы у него пропадает память. Он, конечно, помнит греческий алфавит и таблицу умножения, но, что за женщина забрала его из больницы, ответить затрудняется. По словам мужчины, он не помнит, кем был, чем занимался и какие у него были отношения с женой. Правда, к рассказам «возлюбленной» он тоже особого доверия не испытывает, выискивает в них логические несостыковки и все же тянется к женщине, назвавшейся его женой. Ей же приходится запастись терпением и вновь…