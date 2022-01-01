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Маленькие семейные преступления Маленькие семейные преступления
Киноафиша Фильмы Маленькие семейные преступления Отзывы о фильме «Маленькие семейные преступления»
Piccoli Crimini Coniugali Маленькие семейные преступления 2017 / Италия
5.3 Оцените
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Отзывы о фильме «Маленькие семейные преступления»

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Наша рецензия

После серьезной травмы головы у него пропадает память. Он, конечно, помнит греческий алфавит и таблицу умножения, но, что за женщина забрала его из больницы, ответить затрудняется. По словам мужчины, он не помнит, кем был, чем занимался и какие у него были отношения с женой. Правда, к рассказам «возлюбленной» он тоже особого доверия не испытывает, выискивает в них логические несостыковки и все же тянется к женщине, назвавшейся его женой. Ей же приходится запастись терпением и вновь…

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