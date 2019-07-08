Русские в этом сезоне в моде, вот и Люк Бессон положил глаз на Россию. В новой картине французский классик вновь рассказывает любимую историю о прекрасной убийце, только в этот раз её зовут Анна, и родом она из Советского Союза. На календаре 85-й год, в Москве уже чувствуется ветер перемен, на улицах встречаются иностранцы, а у молодёжи ― трава и ноутбуки (не спрашивайте). Дочь советского офицера, свернувшая не туда, Анна (Саша Лусс) прожигает жизнь с бандитом-абьюзером Петей (запоминающийся…
Ну откуда в 89-90-х годах микроволновки, сотовые телефоны, ноутбуки, автоматические шлакбаумы, интернет, светодиодные светофоры и рестайлиногвые нивы?!
Куча несоответствий... печально то, что все саме интересное показано в трейлере. Остальное все кал
Фильм уиовня канала тв3
Но есть конечно же недочёты(
К сожалению, с каждым новым фильмом знаменитого Люка Бессона, создавшего «Леон» и «Пятый элемент», приходится наблюдать деградацию этого режиссёра. Фильм «Анна», снятый в жанре шпионского боевика, плох во всех аспектах.
Фильм повествует о противостоянии спецслужб СССР и США. При этом персонажи и окружающий антураж выглядят комично, главная героиня, сама не понимая, на кого работает, тупо убивает всех подряд. Сценарий откровенно слаб и незатейлив. Чтобы хоть как-то заинтриговать зрителя, режиссёр напичкал картину флэшбэками, хотя никакого смысла в этом нет, потому что и при таком раскладе сюжет абсолютно предсказуем.
На роль главной героини Бессон пригласил очередную модель – девушку русского происхождения Сашу Лусс. В роли шпионки она совершенно не впечатляет, играет безэмоционально и неинтересно, говорит с акцентом. Более интересными вышли роли Люка Эванса и Киллиана Мёрфи, сыгравших спецагентов КГБ и ЦРУ. Однако самое светлое пятно в актёрском составе, это, как ни странно, уже набивший всем оскомину Александр Петров, который привнёс в этот слабый фильм долю хардкора и хоть немного поднял настроение.
Отдельно стоит отметить, что фильм насквозь забит «клюквой». Понятно, что иностранцы мало знают о России, хотя со времён «Красной жары» проработка российской и советской действительности в кино становится более тщательной (к примеру, недавний сериал «Чернобыль»). Однако здесь присутствуют не просто отдельные ляпы, а откровенная чушь. Абсолютно никакой работы не проведено для создания атмосферы 30-летней давности. Машины, рекламные вывески, супермаркеты, банкоматы – всё это не даёт нам погрузиться из современной России в СССР. К тому же несоответствие заявленному времени объясняется не только спецификой нашей страны – сомневаюсь, что и во Франции в 1990-и году какая-то наркоманка могла зайти с ноутбука в Интернет, только зарождавшийся в те времена, и оставить своё резюме для работы в спецслужбах. Такие сцены вызывают только одно эмоциональное состояние – фейспалм. Создаётся ощущение, что сценарий писал не 60-летний Бессон, а какой-то школьник. Зачем вообще было переносить действие в прошлое, неясно.
В условиях топорного и бредового сюжета единственный выход для фильма – насытить его экшеном, дыбы привлечь каких-нибудь подростков, не замороченных на присутствии множества киноляпов. Однако с этой позиции фильм тоже не блещет. Присутствует пара драк и перестрелок, в остальном никаких погонь, взрывов не обнаруживается. Больше присутствует пустая болтовня. То есть на спецэффектах тоже решили сэкономить.
Короче, фильм заслуживает твёрдую двойку. Не тратьте время на просмотр.
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