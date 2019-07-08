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Anna Анна 2018 / США / Франция
6.8 Оцените
60 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «Анна»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Русские в этом сезоне в моде, вот и Люк Бессон положил глаз на Россию. В новой картине французский классик вновь рассказывает любимую историю о прекрасной убийце, только в этот раз её зовут Анна, и родом она из Советского Союза. На календаре 85-й год, в Москве уже чувствуется ветер перемен, на улицах встречаются иностранцы, а у молодёжи ― трава и ноутбуки (не спрашивайте). Дочь советского офицера, свернувшая не туда, Анна (Саша Лусс) прожигает жизнь с бандитом-абьюзером Петей (запоминающийся…

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Алексей Немченко 8 июля 2019, 21:36
Оценка
Только ради Петрова иду на его)
8 июля 2019, 21:36 Ответить
rafik.ivanov.85 11 июля 2019, 20:11
Мертвый фильм 🤮
11 июля 2019, 20:11 Ответить
vip.fardzinov 13 июля 2019, 01:11
Оценка
Просто бомба фильм 👌🏿
13 июля 2019, 01:11 Ответить
Евгений Стешенко 13 июля 2019, 01:17
Оценка
Довольно неплохой боевик. Игра актёров - на уровне, диалоги правда так себе. Экшена - достаточно. Саша Лус, на удивление не плохо сыграла. Оценка 8 из 10
13 июля 2019, 01:17 Ответить
lera_pari 13 июля 2019, 03:33
Оценка
Куча «временных» ошибок...
Ну откуда в 89-90-х годах микроволновки, сотовые телефоны, ноутбуки, автоматические шлакбаумы, интернет, светодиодные светофоры и рестайлиногвые нивы?!
Куча несоответствий... печально то, что все саме интересное показано в трейлере. Остальное все кал
13 июля 2019, 03:33 Ответить
Елена Качулина 13 июля 2019, 04:36
в ответ на сообщение lera_pari от 13 июля 2019, 03:33
Сотовые телефоны в 90-х точно уже в России были; конечно, не у всех, как сейчас, но были. Ноутбуки и микроволновки тоже у кого-то вполне могли быть.
13 июля 2019, 04:36 Ответить
Dmitri Giorkhelidze 13 июля 2019, 14:13
Оценка
Такого говенного фильма я давно не видел. Прям сейчас нахожусь в кинотеатре.
13 июля 2019, 14:13 Ответить
ferula2011 14 июля 2019, 01:43
А бессон еще тот Русофоб.
Фильм уиовня канала тв3
14 июля 2019, 01:43 Ответить
Дамир Аптуков 14 июля 2019, 14:56
Оценка
Фильм делется на две части.....первую половину смотреть скучно, вторая половина по интересней,концовка огонь! в общем слишком много фэнтэзи-типо "убить билла" девка захуачила весь отдел КГБ....но смотреть запутанные ситуации интересно)
14 июля 2019, 14:56 Ответить
Ksenia Ignateva 15 июля 2019, 02:33
Оценка
Очень интересный фильм !! Актриса главная просто красотка!!
15 июля 2019, 02:33 Ответить
iggug 15 июля 2019, 07:09
Оценка
Кино для тех кто любит комиксы!
15 июля 2019, 07:09 Ответить
ridchikvictoria89 15 июля 2019, 09:28
Оценка
Фильм 💯💥
15 июля 2019, 09:28 Ответить
Казбек Казбек 15 июля 2019, 13:36
Оценка
Фильм 👎👎👎 1/10
15 июля 2019, 13:36 Ответить
Anastasia Remiga 15 июля 2019, 22:10
Оценка
Очень много ляпов, связанных с СССР😅 современные российские номера, светофоры, квартиры не непохожие на наши. Сценарий тоже слабый.
15 июля 2019, 22:10 Ответить
Evgeny Gontar 16 июля 2019, 14:40
Давно такую хрень не смотрел )
16 июля 2019, 14:40 Ответить
Лев 17 июля 2019, 17:05
Оценка
Хотел сделать атмосферный/аутентичный фильм, с закрученным сюжетом. Вышла какая-то хрень.
17 июля 2019, 17:05 Ответить
savalex362 20 июля 2019, 14:32
в ответ на сообщение Елена Качулина от 13 июля 2019, 04:36
Оценка
Ты видел эти телефоны? В одной руке трубка весом с килограмм, в другой бокс с аккумулятором - 4кг. Первые моторолы, эриксоны и филлипсы появились в России в 1996 году
20 июля 2019, 14:32 Ответить
salviti 21 июля 2019, 10:54
Оценка
Большие не стыковки,скачки сюжета,фильм снят рывками через. Такого оружия тогда не было,ну и как всегда круче всех ЦРУ,переод холодный войны так себе....
21 июля 2019, 10:54 Ответить
alena.krivih 22 июля 2019, 09:53
Оценка
Фильм понравился , много моментов где есть неожиданые повороты)
Но есть конечно же недочёты(
22 июля 2019, 09:53 Ответить
САНСАНЫЧ XXX 23 июля 2019, 18:14
Оценка
непонятно почему главная героиня такая умная и талантливая до вербовки в кгб вела такое убогое нищенское существование
23 июля 2019, 18:14 Ответить
Самир Обейди 24 июля 2019, 21:38
в ответ на сообщение Елена Качулина от 13 июля 2019, 04:36
Оценка
89-90ом не у кого не было.Связь сотовая появилась в москве в 94ом.Номера на машинах российские,да и еще кучу шляпы показали.
24 июля 2019, 21:38 Ответить
Евгения Гришанова 27 июля 2019, 11:33
Оценка
Лютое говно!! Свалила с середины фильма. Ситуацию не спасли даже поебушки с Люком Эвансом.
27 июля 2019, 11:33 Ответить
pupsik121 31 июля 2019, 15:45
Мне понравился ! Лучше чем дома сидеть👌☝️
31 июля 2019, 15:45 Ответить
saulkin74 3 августа 2019, 21:13
Оценка
Шляпа🙄
3 августа 2019, 21:13 Ответить
natali1982b 7 августа 2019, 10:46
Клюквенный пирог

К сожалению, с каждым новым фильмом знаменитого Люка Бессона, создавшего «Леон» и «Пятый элемент», приходится наблюдать деградацию этого режиссёра. Фильм «Анна», снятый в жанре шпионского боевика, плох во всех аспектах.

Фильм повествует о противостоянии спецслужб СССР и США. При этом персонажи и окружающий антураж выглядят комично, главная героиня, сама не понимая, на кого работает, тупо убивает всех подряд. Сценарий откровенно слаб и незатейлив. Чтобы хоть как-то заинтриговать зрителя, режиссёр напичкал картину флэшбэками, хотя никакого смысла в этом нет, потому что и при таком раскладе сюжет абсолютно предсказуем.

На роль главной героини Бессон пригласил очередную модель – девушку русского происхождения Сашу Лусс. В роли шпионки она совершенно не впечатляет, играет безэмоционально и неинтересно, говорит с акцентом. Более интересными вышли роли Люка Эванса и Киллиана Мёрфи, сыгравших спецагентов КГБ и ЦРУ. Однако самое светлое пятно в актёрском составе, это, как ни странно, уже набивший всем оскомину Александр Петров, который привнёс в этот слабый фильм долю хардкора и хоть немного поднял настроение.

Отдельно стоит отметить, что фильм насквозь забит «клюквой». Понятно, что иностранцы мало знают о России, хотя со времён «Красной жары» проработка российской и советской действительности в кино становится более тщательной (к примеру, недавний сериал «Чернобыль»). Однако здесь присутствуют не просто отдельные ляпы, а откровенная чушь. Абсолютно никакой работы не проведено для создания атмосферы 30-летней давности. Машины, рекламные вывески, супермаркеты, банкоматы – всё это не даёт нам погрузиться из современной России в СССР. К тому же несоответствие заявленному времени объясняется не только спецификой нашей страны – сомневаюсь, что и во Франции в 1990-и году какая-то наркоманка могла зайти с ноутбука в Интернет, только зарождавшийся в те времена, и оставить своё резюме для работы в спецслужбах. Такие сцены вызывают только одно эмоциональное состояние – фейспалм. Создаётся ощущение, что сценарий писал не 60-летний Бессон, а какой-то школьник. Зачем вообще было переносить действие в прошлое, неясно.

В условиях топорного и бредового сюжета единственный выход для фильма – насытить его экшеном, дыбы привлечь каких-нибудь подростков, не замороченных на присутствии множества киноляпов. Однако с этой позиции фильм тоже не блещет. Присутствует пара драк и перестрелок, в остальном никаких погонь, взрывов не обнаруживается. Больше присутствует пустая болтовня. То есть на спецэффектах тоже решили сэкономить.

Короче, фильм заслуживает твёрдую двойку. Не тратьте время на просмотр.
7 августа 2019, 10:46 Ответить
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