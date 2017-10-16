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Териберка.Live, 2017

2017 / Россия
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О фильме

Небольшой поселок Териберка на берегу Баренцева моря прославился благодаря фильму «Левиафан» Андрея Звягинцева и тут же стал символом российского захолустья и беспросветности. Но предприниматель Борис Акимов после просмотра фильма пришел к неожиданному выводу. Он решил взяться за Териберку: воспользоваться самым главным ее потенциалом — нынешней известностью. Вдохнуть в нее жизнь. Устроить новые аквафермы, кафе с местными морскими ежами, треской и мидиями, гостиницы, фестиваль современного искусства, ветряки. В общем, сделать из Териберки райское место. "И если у нас получится, то это будет отличный пример, как можно повернуть историю в другую сторону. Перезапускать жизнь в самых далеких, умирающих поселениях страны", – говорит предприниматель. Удастся ли ему и его команде сделать это?

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Продолжительность 41 минута
Год выпуска 2017
Возраст 12+
Режиссер
Юлия Варенцова
В ролях
Юлия Варенцова
Все актеры и съемочная группа
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16 октября 2017 16:12
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