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Отец Пола смертельно болен. Молодой человек проводит много времени у постели умирающего, и тот в предсмертных муках пытается рассказать сыну что-то о своем прошлом. Речь его уже тяжело понять. Пол (Колин Морган) ухватывает лишь то, что в армейские годы на ход жизни его родителя сильно повлиял некий капитан. В его руках, додумывает молодой человек, остался клад, некогда принадлежавший отцу, и который по наследству должен перейти к нему. Еще во время похорон Пол начинает вести собственное…