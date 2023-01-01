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Божья земля
Награды и номинации фильма Божья земля
God’s Own Country
Божья земля
2017 / Великобритания
7.7
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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BAFTA 2018
Премия имени Александра Корды за выдающийся британский фильм года
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