Бесит быть нормальным, 2017

60-е годы ХХ века. Р.Д. Лэйнг – шотландский психиатр, который возмущён тем, как его коллеги по цеху относятся к своим пациентам: клиники-тюрьмы, принудительное лечение, электрошок. Он открывает собственный центр в большом доме в восточном Лондоне, где разрабатывает новые способы работы с больными: групповая терапия, совместные разговоры, никакого насилия и лекарств (хотя врачебные дозы ЛСД никому не помешают). Профессиональное сообщество же смотрит на доктора так, словно он основал странный и потенциально опасный культ.

Основано на реальных событиях.