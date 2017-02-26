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Бесит быть нормальным
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Mad to be Normal

Бесит быть нормальным, 2017

2017 / Великобритания
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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О фильме

60-е годы ХХ века. Р.Д. Лэйнг – шотландский психиатр, который возмущён тем, как его коллеги по цеху относятся к своим пациентам: клиники-тюрьмы, принудительное лечение, электрошок. Он открывает собственный центр в большом доме в восточном Лондоне, где разрабатывает новые способы работы с больными: групповая терапия, совместные разговоры, никакого насилия и лекарств (хотя врачебные дозы ЛСД никому не помешают). Профессиональное сообщество же смотрит на доктора так, словно он основал странный и потенциально опасный культ.

Основано на реальных событиях.

6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 26 февраля 2017
Возраст 16+
Режиссер
Роберт Муллан
В ролях
Дэвид Теннант
Дэвид Теннант
Элизабет Мосс
Элизабет Мосс
Майкл Гэмбон
Майкл Гэмбон
Гэбриел Бирн
Гэбриел Бирн
Дэвид Бамбер
Дэвид Бамбер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бесит быть нормальным 2 постера
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16 октября 2017 17:28
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