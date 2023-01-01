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Скоро в прокате "Мой любимый призрак"
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Капитан
Капитан, 2017: актеры и роли
Der Hauptmann
Капитан
2017 / Германия / Польша / Португалия / Франция
Трейлер
7.5
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Капитан, 2017: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Швентке
Robert Schwentke
В ролях
Макс Хубахер
Max Hubacher
Милан Пешель
Milan Peschel
Фредерик Лау
Frederick Lau
Вальдемар Кобус
Waldemar Kobus
Александр Фелинг
Alexander Fehling
Самуэль Финци
Samuel Finzi
Евгения Анселен
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