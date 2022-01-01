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Два брата и сестра – Жан, Жюльетт и Жереми – после смерти отца оказываются совладельцами крупной винодельческой плантации. Они впервые после долгого времени оказываются втроем, совсем как раньше. Потребность работать в сотрудничестве вскрывает старые раны и обиды, сохранившиеся еще с самого детства. Жану с его обидой на отца, инфантильному Жереми и гению-виноделу и социопату Жюльетт приходится не только заново искать общий язык, но и придумать, как сохранить поместье, заплатить…