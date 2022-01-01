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Возвращение в Бургундию Возвращение в Бургундию
Киноафиша Фильмы Возвращение в Бургундию Отзывы о фильме «Возвращение в Бургундию»
Ce qui nous lie Возвращение в Бургундию 2017 / Франция
6.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о фильме «Возвращение в Бургундию»

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Два брата и сестра – Жан, Жюльетт и Жереми – после смерти отца оказываются совладельцами крупной винодельческой плантации. Они впервые после долгого времени оказываются втроем, совсем как раньше. Потребность работать в сотрудничестве вскрывает старые раны и обиды, сохранившиеся еще с самого детства. Жану с его обидой на отца, инфантильному Жереми и гению-виноделу и социопату Жюльетт приходится не только заново искать общий язык, но и придумать, как сохранить поместье, заплатить…

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