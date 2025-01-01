Халк только бронза, Тор — серебро: нейросеть назвала самого мощного персонажа Marvel и это... женщина

Не только дядюшка Фестер и бабушка Фрамп: 5 колоритных членов семьи Аддамс, которых могут показать в сериале «Уэнсдэй»

«Стражник-2» без Яны Енжаевой: чем не устроила продюсеров актриса и почему ее место заняла Ирина Туманцева

Робин Уильямс называл эту драму лучшим опытом в своей карьере — фильм сделал Мэтта Дэймона и Бена Аффлека мировыми знаменитостями

«18+» намеки от Гайдая, мат и стычки с Моргуновым: актеры почти сорвали съемки «Кавказской пленницы»

«Всего 3 серии, но как полноценный сезон»: на Netflix вышел детектив со звездами «Бумажного дома» — осилите за вечер, обсуждать будете месяц

Что-то не так с Шелдоном? Клинический психолог назвала диагноз главного героя «Теории большого взрыва» — аутизмом и не пахнет

Вот это поворот: самые неожиданные сюжетные повороты, после которых культовые фильмы смотрятся совсем по-другому

Любимый сериал Михалкова возвращается с новым сезоном: ИИ рассказал, о чем будет «Домашний арест 2»

Новые «Звездные войны» уже можно назвать идеальными: не из-за Гослинга, Disney избавились от главного клише