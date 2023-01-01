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Аббатство Нортенгер
Аббатство Нортенгер, 2007: актеры и роли
Northanger Abbey
Аббатство Нортенгер
2007 / Великобритания / США / Ирландия
7.2
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Аббатство Нортенгер, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Джонс
Jon Jones
В ролях
Фелисити Джонс
Felicity Jones
Джей Джей Филд
JJ Feild
Кэри Маллиган
Carey Mulligan
Лиам Каннингэм
Liam Cunningham
Катрин Уокер
Catherine Walker
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
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