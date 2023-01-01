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Аббатство Нортенгер
Киноафиша Фильмы Аббатство Нортенгер Аббатство Нортенгер, 2007: актеры и роли
Northanger Abbey Аббатство Нортенгер 2007 / Великобритания / США / Ирландия
7.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Аббатство Нортенгер, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Джонс Jon Jones
В ролях
Фелисити Джонс Фелисити Джонс Felicity Jones Джей Джей Филд Джей Джей Филд JJ Feild Кэри Маллиган Кэри Маллиган Carey Mulligan Лиам Каннингэм Лиам Каннингэм Liam Cunningham Катрин Уокер Катрин Уокер Catherine Walker
Жанна Дюбарри
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Переводчик
Переводчик
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