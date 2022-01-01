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Совершая утреннюю пробежку, эффектная и подтянутая блондинка Дана Милгром попадает под машину. Очнувшись в госпитале, девушка узнает, что теперь прикована к постели и не может самостоятельно даже дышать. На ее компьютер устанавливают голосовую программу, при помощи которой Дана может общаться с окружающими. Внезапно женщина обнаруживает, что в чулане обитает некий дух - время от времени он выходит наружу и пытается навредить ей. Семья и работники больницы не верят нервной пациентке, списывая…