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Проклятие Хопвелл Проклятие Хопвелл
Киноафиша Фильмы Проклятие Хопвелл Отзывы о фильме «Проклятие Хопвелл»
Nails Проклятие Хопвелл 2017 / Ирландия
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Отзывы о фильме «Проклятие Хопвелл»

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Совершая утреннюю пробежку, эффектная и подтянутая блондинка Дана Милгром попадает под машину. Очнувшись в госпитале, девушка узнает, что теперь прикована к постели и не может самостоятельно даже дышать. На ее компьютер устанавливают голосовую программу, при помощи которой Дана может общаться с окружающими. Внезапно женщина обнаруживает, что в чулане обитает некий дух - время от времени он выходит наружу и пытается навредить ей. Семья и работники больницы не верят нервной пациентке, списывая…

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