Наша рецензия

Айнура едет из Казахстана в Брянск, чтобы отыскать Андрея Артамонова, бывшего одногруппника своего мужа Сергея. Найдя Андрея, она рассказывает, что его друг погиб во время испытаний газовой турбины. Теперь по законам степи, т.к. они с Сергеем были практически братьями, Андрей обязан на ней жениться. Понятное дело, он отказывается, и девушка уезжает обратно. Андрей собирается переезжать в Москву, где его ждет повышение. Но Айнур продолжает ждать и верить, что он бросит все и переедет на…