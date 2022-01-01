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Мой лучший друг 2017 / Россия
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Отзывы о фильме «Мой лучший друг»

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Наша рецензия

Айнура едет из Казахстана в Брянск, чтобы отыскать Андрея Артамонова, бывшего одногруппника своего мужа Сергея. Найдя Андрея, она рассказывает, что его друг погиб во время испытаний газовой турбины. Теперь по законам степи, т.к. они с Сергеем были практически братьями, Андрей обязан на ней жениться. Понятное дело, он отказывается, и девушка уезжает обратно. Андрей собирается переезжать в Москву, где его ждет повышение. Но Айнур продолжает ждать и верить, что он бросит все и переедет на…

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