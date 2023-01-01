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Контракт
Киноафиша Фильмы Контракт Контракт, 1980: актеры и роли
Kontrakt Контракт 1980 / Польша
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Контракт, 1980: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кшиштоф Занусси Кшиштоф Занусси Krzysztof Zanussi
В ролях
Майя Коморовска Тадеуш Ломницкий Tadeusz Łomnicki Кшиштоф Кольбергер Krzysztof Kolberger Беата Тышкевич Beata Tyszkiewicz
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