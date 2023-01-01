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Галактика ТНХ-1138
Киноафиша Фильмы Галактика ТНХ-1138 Галактика ТНХ-1138, 1971: актеры и роли
THX 1138 Галактика ТНХ-1138 1971 / США
6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Галактика ТНХ-1138, 1971: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джордж Лукас Джордж Лукас George Lucas
В ролях
Роберт Дювалл Роберт Дювалл Robert Duvall Дональд Плезенс Donald Pleasence Йен Вульф Ian Wolfe Дон Педро Колли Don Pedro Colley
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