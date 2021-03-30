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Майор Гром: Чумной Доктор Майор Гром: Чумной Доктор
Киноафиша Фильмы Майор Гром: Чумной Доктор Отзывы о фильме «Майор Гром: Чумной Доктор»
Майор Гром: Чумной Доктор 2021 / Россия
8.0 Оцените
103 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Майор Гром: Чумной Доктор»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

В Санкт-Петербурге есть настоящий герой, которого зовут Игорь Громов. Он живет исключительно работой и заслуженно считается лучшим следователем Северной столицы, всегда готовым идти до конца и нарушать правила ради достижения цели. Но там, где герои и закон не способны совладать с прогнившей системой, правосудие берут в свои руки ущемленные и оскорбленные. Одним из таких становится поджигатель в маске чумного доктора, избравший самосуд как единственно возможный способ борьбы с городской…

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Иван Рыбаков 30 марта 2021, 05:39
Оценка
Наконец дождался российских супер героев из наших же российских комиксах !!!! Однозначно 5 из 5 звёзд. Актуально даже название злодея в пандемию "Чумной Доктор"
30 марта 2021, 05:39 Ответить
сашка 30 марта 2021, 22:33
"Первые, но уверенные шаги" очень правильно сказано.
до МГЧД не думала, что вольюсь в российский кинематограф и полюблю его, но моё мнение кардинально поменялось буквально с выходом первого трейлера, а сейчас НАКОНЕЦ-ТО вышел и сам фильм... такая гордость берет за свою страну, что словами не описать. чудесная актёрская игра, невероятная режиссура, эффекты, не уступающие Голливуду. а вы знаете, что огнеметы Чумного Доктора реально работают и огонь - не нарисованный?! ну пушка же! вы видели что творят?? ребята гении! хорошая работа, Олег Трофим.
сходить на МГЧД - лучшая идея, от которой, по факту, зависит дальнейшая судьба киновселенной. вдруг фильм получит продолжение или создатели решат экранизировать другие комиксы от Бабл? кто знает, всё зависит от сборов, а значит - от нас. от нас зависит, получит ли российская супергероика признание общества или нет.
поддержим же российский кинематограф копеечкой! обещаю, вы не пожалеете ;)
30 марта 2021, 22:33 Ответить
Константин Солодовник 31 марта 2021, 12:35
Мне удалось побывать на предпремьерном показе в Москве и это было просто незабываемо. Больше 2-х часов потрясающего драйва, отличного экшена, задорного юмора. Очень качественно снятый фильм, в который создатели вложили всю свою душу. Живые персонажи, неожиданные повороты сюжета, фильм держит в напряжении от самого начала и до самой последней сцены после титров. Не уходите из зала до самого конца, это очень круто. Пойду ещё и не один раз.
31 марта 2021, 12:35 Ответить
ElizavetaPersonal 1 апреля 2021, 15:29
Я плакала, когда перестанут снимать 💩 фильмы. Хватит штамповать, лиж бы снять.
1 апреля 2021, 15:29 Ответить
Оля Новикова 1 апреля 2021, 23:03
Безумно классный фильм ни о чём не жалею, он вышел даже лучше комикса. Всем советую сходить)
1 апреля 2021, 23:03 Ответить
диана кучерова 2 апреля 2021, 07:29
соглашусь только с одним. Да, снят фильм под америкосов. Но интересный, стоит потраченного времени.
2 апреля 2021, 07:29 Ответить
Сергей Ольхин 2 апреля 2021, 11:43
Оценка
Здесь вообще есть адекватные отзывы, а то как зайдешь практически везде какие-то боты, пропагандирующие российский калл? Или всем проплатили за такие щедрые комментарии?
2 апреля 2021, 11:43 Ответить
cool.igor-1969 3 апреля 2021, 07:22
Оценка
По большей части отечественные фильмы отличаются от голливудских в лучшую сторону! А этот? Конечно, сколько людей, столько и мнений.
3 апреля 2021, 07:22 Ответить
Старший Брат 3 апреля 2021, 18:13
Фильм изумительный! В скором времени пойду второй раз и не факт, что последний. Он просто обязан ЖИТЬ! Это чистый кайф! Люди ПОДДЕРЖИТЕ замечательную команду/каст и всех кто трудился над данным произведением! Нельзя сливать такой ШЕДЕВР!
3 апреля 2021, 18:13 Ответить
Старший Брат 3 апреля 2021, 18:16
в ответ на сообщение Константин Солодовник от 31 марта 2021, 12:35
Жму вашу руку, друг! Полностью с вами согласен.
3 апреля 2021, 18:16 Ответить
Андрей Ткачук 3 апреля 2021, 20:59
Оценка
Очень фильм понравился! Понравилось всё: игра, сюжет, экшн - всё на высшем уровне. 10/10
3 апреля 2021, 20:59 Ответить
Rpkandymov 4 апреля 2021, 11:07
Два с лишним часа потеренного времени! Отвратительный фильм! Даже не вздумайте на него идти!
4 апреля 2021, 11:07 Ответить
Pavel.Rashchupkin 5 апреля 2021, 14:53
Хороший фильм,не-много затянут,в остальном не плохо для отечественного комикса.Смотреть можно и нужно!
5 апреля 2021, 14:53 Ответить
Лера Злобина 6 апреля 2021, 21:07
Шикарный фильм!!!
6 апреля 2021, 21:07 Ответить
misselizaveta2011 9 апреля 2021, 11:50
Оценка
Очень понравился! Потрасяющий каст, сценарий и операторская работа. При просмотре балдела от питерской эстетики. Я не читала до этого комиксы, и благодаря этой экранизации теперт хочется прочесть их все.
9 апреля 2021, 11:50 Ответить
Дмитрий Левченко 10 апреля 2021, 12:17
Оценка
Неплохой фильм. Шедевром не считаю, но смотрится неплохо. На продолжение я бы сходил.
10 апреля 2021, 12:17 Ответить
Маргарита Сладкова 10 апреля 2021, 19:54
в ответ на сообщение ElizavetaPersonal от 1 апреля 2021, 15:29
Оценка
Вы фильм то вообще смотрели, кто негативные отзывы пишу ? Он хороший, и очень даже интересно сделан для России. Да, не Марвел, но уже что-то хорошее!
Советую сходить, действительно что-то годное от росии
А то в недавний фильм Каха....разочаровал тот уровень

А майор гром супер
10 апреля 2021, 19:54 Ответить
leadraven 13 апреля 2021, 22:24
Оценка
Я ожидал тонкую политическую агитку, завёрнутую в красивую обёртку. Не получил ни того, ни другого. Фильм настолько глупый и примитивный, что даже покритиковать как следует не получится.
13 апреля 2021, 22:24 Ответить
sattarova-adelya02 14 апреля 2021, 09:10
Оценка
Фильм хорошего уровня, сюжет интересный, снят по классному комиксу. Интересные, хоть и немного очевидные, сюжетные повороты, отличный каст и саундтреки, питерская атмосфера, адекватный непротивный юмор. Это не очередной фильм про мента, это повествование об отваге, справедливости. Жаль, что хорошие фильмы гибнут без поддержки зрителей. ПОДДЕРЖИТЕ СТОЯЩИЙ ПРОДУКТ РОССИЙСКОГО КИНЕМАТОГРАФА.
14 апреля 2021, 09:10 Ответить
persindaniil15 15 апреля 2021, 15:17
Оценка
фильм шедевральный
15 апреля 2021, 15:17 Ответить
Яна Винникова 18 апреля 2021, 17:58
Оценка
Достойная экранизация и просто хороший фильм!
18 апреля 2021, 17:58 Ответить
morning666 19 апреля 2021, 17:29
Оценка
Согласен, фильм достойный. К тому же для думающих людей, хоть и снят по комиксу, а я комиксы не люблю, как жанр. Гражданам с клиповым мышлением не советую, слишком сложный сюжет. До последнего момента интрига - кто главный злодей в фильме, а его, оказывается, и нет, злодея. Все главные герои положительные, все хотят правды и справедливости, но избрали разные методы достижения цели. Чумной доктор - радикал, всех и все снести и построить заново, по совести. Майор Гром и система, это эволюция, все по закону, вор должен сидеть в тюрьме, слюни, сопли, время, а конца и края в обозримом будущем не видать. Зато в болоте без сильных потрясений. И это, в общем, положительно для всего социума. Люди хотят спокойно жить, растить детей и т.д. А один отрицательный герой все же есть, это следователь из столицы, мужчина с улыбкой - вызывает стойкий рвотный рефлекс. Впрочем, как и большинство всякой московской "элиты". Смотрите, думайте!
19 апреля 2021, 17:29 Ответить
Анатолий Пятибратов 30 апреля 2021, 22:04
Оценка
Это определённо лучшее что я смотрел
Да и в общем в русском кинематографе это тоже лучшее
Кароче говоря идите
Не пожалеете
30 апреля 2021, 22:04 Ответить
Анатолий Пятибратов 30 апреля 2021, 22:06
в ответ на сообщение Сергей Ольхин от 2 апреля 2021, 11:43
Оценка
Чел
Фильм реально хороший
Этот так точно
30 апреля 2021, 22:06 Ответить
alfiya7163 20 мая 2021, 10:25
Оценка
Шикарный фильм, ни с чем не сравнить, свой стиль!
Очень понравился фильм.
10 из10!
Рекомендую!
20 мая 2021, 10:25 Ответить
Илья Русский 11 августа 2021, 12:51
Оценка
ОЧЕНЬ НЕ ПОНРАВИЛСЯ!!! Начал "блевать" прям с первых кадров. Потом сцены в полиции, они же тупо скопированы с голливудских фильмов, даже форма полицейских! Фильмец для детей и подростков без мозгов. ОЦЕНКА: 0
11 августа 2021, 12:51 Ответить
Ника Никольская 31 июля 2022, 22:02
Оценка
Просто шедевр, отдельное спасибо Сергею Горошко!
Очень жду 2ю часть!
31 июля 2022, 22:02 Ответить
Ирина Баталова 17 июня 2023, 08:58
Оценка
Фильм классный! Настолько, что я в свое время сходила на него в кино целых шесть раз, и это при том, что всякого рода супергероика обычно кажется мне довольно скучной тягомотиной. Но здесь, ооо, здесь все совсем по-другому. По сути своей это и не супергероика даже, хоть и снято в этой манере. Никаких людей со сверхспособностями здесь нет. Зато есть интересный сюжет, яркие персонажи, отличное чувство юмора сценаристов и красивая картинка. Отдельно хочется сказать о музыкальном сопровождении - ВСЕ песни на русском языке и написаны специально для этого фильма (кроме заглавки, конечно). В российском кинематографе еще ничего подобного не снимали, респект создателям за то, что решились.
17 июня 2023, 08:58 Ответить
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