Да будет свет, 2017

С тех пор прошло больше полувека, и ITER — последняя попытка коллективного прорыва к новой энергетике. Стоит ли тратить на это деньги налогоплательщиков? «Крупнейший в истории международный научный проект, про который почти никто не знает», — говорит одна из героинь канадского фильма «Да будет свет» про ITER — экспериментальный термоядерный реактор. ITER строится на юге Франции и должен стать воплощением идеи, когда-то пришедшей в голову советскому самоучке на Сахалине и позже развитой Андреем Сахаровым. История термояда, потенциально самого эффективного, безопасного, практически неисчерпаемого источника энергии, начиналась с огромного воодушевления: казалось, что работающие буквально на воде сверхмощные электростанции вот-вот откроются — стоит только решить пару небольших инженерных задач. С тех пор прошло больше полувека, а с инженерными сложностями человечество так полностью и не справилось. ITER — попытка отчаянного и, вероятно, последнего коллективного прорыва: беспрецедентные финансовые, технологические, человеческие ресурсы планеты собраны вместе, чтобы наконец совершить прорыв к новой энергетике. Но смета растет, сроки запуска откладываются на целые десятилетия, в менеджменте проекта царит неразбериха, а главное, никто не может гарантировать, что все закончится успехом и реактор когда-нибудь заработает. Стоит ли тратить на это деньги налогоплательщиков? Судьба ITER, а вместе с ним, вероятно, нашего будущего, решается не в лаборатории и не на стройплощадке, а в коридорах власти — и это важный тест на цивилизованность, который человечество может и не пройти.