Наша рецензия

Шеф-повар Рошан Калра с такой самоотдачей придумывает и готовит новые блюда, что в какой-то момент просто теряет вкус к жизни и интерес к тому, чем он занимается. Герой возвращается из Америки в родную Индию, где у него остались супруга и ребенок. Рошан заново открывает для себя и страну, и родных. Он постоянно ходит с сыном по разным заведениям, где восстанавливает утерянные вкусы и запахи. А поняв, что почти потерял супругу, старается быстрее перезагрузиться. Покупает грузовик, переделывает…