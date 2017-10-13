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Шеф Шеф
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Chef Шеф 2017 / Индия
6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Отзывы о фильме «Шеф»

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Шеф-повар Рошан Калра с такой самоотдачей придумывает и готовит новые блюда, что в какой-то момент просто теряет вкус к жизни и интерес к тому, чем он занимается. Герой возвращается из Америки в родную Индию, где у него остались супруга и ребенок. Рошан заново открывает для себя и страну, и родных. Он постоянно ходит с сыном по разным заведениям, где восстанавливает утерянные вкусы и запахи. А поняв, что почти потерял супругу, старается быстрее перезагрузиться. Покупает грузовик, переделывает…

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Ирина Кадобнова 13 октября 2017, 16:31
Опять Индия плагиатом занимается. Оригинал называется "Шеф повар на колёсах" США.
13 октября 2017, 16:31 Ответить
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