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Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек"
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Пока еще не погас свет
It's Not Yet Dark
Пока еще не погас свет, 2017
2017 / Ирландия
7.5
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Жанр:
документальный
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7.5
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность
1 час 21 минута
Год выпуска
2017
Премьера в мире
9 июля 2016
Возраст
12+
Режиссер
Фрэнки Фентон
В ролях
Фрэнки Фентон
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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Пес-самурай и город кошек
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