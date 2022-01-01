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В небольшом городке на Сицилии происходит маленькая революция. Народ решает не переизбирать мэра, который оттрубил на благо общества пятнадцать лет, и отдают власть местному преподавателю, обещавшему разобраться со всем, что натворил его предшественник. Поначалу местные жители ликуют и радуются изменениям, а особенно преуспевают в этом родственники бывшего преподавателя. Но когда дело доходит до налогов и закрытия нефтеперерабатывающего завода, который предоставлял работу множеству горожан,…