Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закону тут не место Закону тут не место
Киноафиша Фильмы Закону тут не место Отзывы о фильме «Закону тут не место»
L'ora legale Закону тут не место 2017 / Италия
6.4 Оцените
10 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Закону тут не место»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

В небольшом городке на Сицилии происходит маленькая революция. Народ решает не переизбирать мэра, который оттрубил на благо общества пятнадцать лет, и отдают власть местному преподавателю, обещавшему разобраться со всем, что натворил его предшественник. Поначалу местные жители ликуют и радуются изменениям, а особенно преуспевают в этом родственники бывшего преподавателя. Но когда дело доходит до налогов и закрытия нефтеперерабатывающего завода, который предоставлял работу множеству горожан,…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Одержимая
Одержимая 2 комментария
Хэллоуин заканчивается 27 комментариев
Книга Илая
Книга Илая 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
В спорах о возвращении Пугачевой поставили точку: Галкин не стал молчать
«Времени осталось немного»: Дану Борисову предупредили о страшном исходе
Водят публику за нос: воссоединению Керема Бюрсина и Ханде Эрчел нашлось подтверджение
«Ничего нельзя исключать»: правда о внебрачных детях Градского раскрыта
Отмалчиваться не стала: фанаты опешили от поступка Ханде Эрчел
Не Виторган: Нино Нинидзе не осталась в одиночестве
«Страшно подумать, что дальше»: Волочкова пошла вразнос на глазах у всей страны
«В очередной раз срываюсь»: 44-летняя Пегова заговорила о похудении
«Идет обратный отсчет»: правда о браке Пугачевой с Галкиным вышла наружу
Сотней миллионов не обошлось: вот в какую сумму обошелся Галкину замок в Грязи
Выход на сцену под угрозой: новый ультиматум Степаненко предали огласке
Лифт размером с «однушку»: баснословная цена дома Джигана больше не секрет
Приложение киноафиши