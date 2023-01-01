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Киноафиша Фильмы Красный Фриц. Эпоха революций и судьба Фрица Платтена Красный Фриц. Эпоха революций и судьба Фрица Платтена, 2014: актеры и роли
Der rote Fritz — Auf Spurensuche in revolutionärer Zeit Красный Фриц. Эпоха революций и судьба Фрица Платтена 2014 / Швейцария
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Красный Фриц. Эпоха революций и судьба Фрица Платтена, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Хелен Штели Пфистер
В ролях
Хелен Штели Пфистер
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