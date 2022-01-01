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Она Она
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Ona / Alone Она 2017 / Казахстан
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Отзывы о фильме «Она»

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Наша рецензия

В одиночестве пугает не отсутствие людей, а навязчивое присутствие собственных мыслей. Но для главной героини фильма (Айсулу Азимбаева) это данность. Она − заложница самой себя в огромном городе, уличные коридоры которого зияют пустотой и погружены в пугающую тишину. Только одна спутница сопровождает ее все время − дочь (Анастасия Вострова), с которой они вместе ходят по пустым супермаркетам, разъезжают в холодном метро и играют на скучных детских площадках. Так они вместе блуждают…

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