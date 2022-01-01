Наша рецензия

В одиночестве пугает не отсутствие людей, а навязчивое присутствие собственных мыслей. Но для главной героини фильма (Айсулу Азимбаева) это данность. Она − заложница самой себя в огромном городе, уличные коридоры которого зияют пустотой и погружены в пугающую тишину. Только одна спутница сопровождает ее все время − дочь (Анастасия Вострова), с которой они вместе ходят по пустым супермаркетам, разъезжают в холодном метро и играют на скучных детских площадках. Так они вместе блуждают…