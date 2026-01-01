- Автор фильма - Людмила Васильевна Шапошникова - директор музея имени Н.К. Рериха в Москве, заслуженный деятель искусств РФ. Награждена орденом Дружбы и орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени» за многолетнюю научно-исследовательскую работу и реставрацию Усадьбы Лопухиных, где расположен Музей Рериха. Автор книг и статей, посвященных наследию Рерихов.
Фильм посвящен двум великим нашим соотечественникам — Николаю Константиновичу и Елене Ивановне Рерихам. В фильме впервые раскрывается эволюционный смысл выдающегося вклада семьи Рерихов в мировую культуру и цивилизацию. Философия космической реальности «Живая Этика», Центрально-Азиатская экспедиция, Гималайских Институт научных исследований «Урусвати», международный договор, получивший название «Пакт Рериха» -- стали главными действиями Рерихов, которые способствовали формированию на нашей планете нового мышления и нового космического сознания.