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Смерть на Аляске Смерть на Аляске
Киноафиша Фильмы Смерть на Аляске Отзывы о фильме «Смерть на Аляске»
Sweet Virginia Смерть на Аляске 2017 / США / Канада
6.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Смерть на Аляске»

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В маленьком городке на Аляске убивают трех друзей, собравшихся вечером в баре поиграть в карты. Убийца (Кристофер Эбботт) хладнокровно расстреливает мужчин и забирает деньги из кассы. Как позже выяснится, его целью был лишь один из убитых, наличные он забрал для отвода глаз, а двое других попали под расстрел из-за того, что у него сдали нервы – «слишком долго» прождал он свою жертву возле указанного места. После содеянного парень не спешит уезжать из города и просит продлить…

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