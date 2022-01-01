Наша рецензия

В маленьком городке на Аляске убивают трех друзей, собравшихся вечером в баре поиграть в карты. Убийца (Кристофер Эбботт) хладнокровно расстреливает мужчин и забирает деньги из кассы. Как позже выяснится, его целью был лишь один из убитых, наличные он забрал для отвода глаз, а двое других попали под расстрел из-за того, что у него сдали нервы – «слишком долго» прождал он свою жертву возле указанного места. После содеянного парень не спешит уезжать из города и просит продлить…